Alckmin recebe governadores amanhã para discutir tarifaço dos EUA

Alckmin receberá o Fórum Nacional de Governadores para discutir o tarifaço após pedido do governador do DF, Ibaneis Rocha - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, vai receber governadores amanhã (30/7) para discutir a taxação de 50% contra produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos.

O encontro será uma reunião extraordinária do Fórum Nacional de Governadores, coordenado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O GDF confirmou o debate para as 9h de amanhã, no Palácio do Planalto.

Leia também: Ibaneis se reúne com Alckmin e pede diálogo com governadores sobre tarifaço

Ontem (28), Ibaneis esteve com Alckmin para propor o encontro. Segundo o governador, um dos principais objetivos é montar uma comitiva para acompanhar o vice-presidente a Washington, onde deve negociar diretamente a redução ou derrubada das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A jornalistas, Ibaneis destacou que há grande preocupação entre os governadores com o tarifaço e que é preciso encontrar uma solução em comum. A ideia é que chefes dos Executivos Estaduais também viajem a Washington para negociar.

Leia também: Trump anuncia acordo com UE e reforça que tarifaço não será adiado

Governo ainda busca negociar

A taxação está marcada para entrar em vigor nesta sexta-feira (1º/8). O governo federal se articula para tentar adiar, reduzir ou derrubar as tarifas, mas vê pouco espaço para diálogo com as autoridades norte-americanas neste momento.

Uma das possibilidades é que Alckmin, que vem sendo o principal negociador das taxas impostas por Trump, vá a Washington. Outra é que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também se desloque à capital norte-americana. O chanceler está em Nova York, e aguarda uma abertura para o diálogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular