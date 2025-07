TCU analisa amanhã auditoria de políticas públicas sobre inclusão digital

Corte de Contas quer entender como as ações e programas do governo são direcionados para garantir que mais pessoas tenham acesso à internet de qualidade - (crédito: flickr agência senado)

O Tribunal de Contas da União (TCU) irá analisar a auditoria operacional que verificou se as políticas públicas do governo federal sobre inclusão digital estão sendo direcionadas para garantia de conectividade de qualidade para o maior número de pessoas. O relator do processo é o ministro Aroldo Cedraz.

A sessão plenária, que será realizada nesta quarta-feira (30/7), a partir das 14h30, vai analisar a forma como as políticas estão organizadas, seus planos e objetivos, a coordenação entre diferentes áreas, a estrutura e capacidade das instituições envolvidas, os recursos disponíveis, a transparência das ações e a participação da sociedade.

O objetivo da Corte de Contas é entender como as ações e programas do governo estão sendo direcionados para garantir que mais pessoas tenham acesso à internet de qualidade. A medida visa avaliar também quanto o Estado está ajudando a diminuir o número de cidadãos que ainda enfrentam os problemas causados pela exclusão digital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular