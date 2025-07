Tarifaço: governadores rejeitam encontro com Alckmin e reunião é cancelada

A reunião entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e governadores para discutir a taxação de 50% dos Estados Unidos sobre o Brasil, que estava marcada para quarta-feira (30/7), foi cancelada. A decisão ocorreu após governadores de direita, que comandam alguns dos estados que mais exportam aos EUA, negaram presença no encontro.

O cancelamento foi confirmado pelo Correio com interlocutores do Governo do Distrito Federal. O governador do DF, Ibaneis Rocha, que coordena o Fórum Nacional de Governadores, articula o encontro. Nem o GDF nem o Palácio do Planalto informaram o que motivou a decisão.

A reunião foi anunciada nesta manhã. Ao longo do dia, porém, governadores de direita informaram que não iriam participar, principalmente: Tarcísio de Freitas (São Paulo); Cláudio Castro (Rio de Janeiro); Romeu Zema (Minas Gerais); e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou presença.

Todos são adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticam a postura do governo federal frente ao tarifaço, além de se projetarem como postulantes ao Planalto nas eleições de 2026. Ainda não há uma nova data para a reunião.

Maiores exportadores

Segundo estudo publicado na semana passada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), os estados com maior participação nas exportações brasileiras aos EUA são São Paulo (19,12%), Rio de Janeiro (15,81%) e Minas Gerais (11,18%).

A sobretaxa de 50% está prevista para entrar em vigor nesta sexta-feira (1º/8). Até lá, o governo federal ainda tenta negociar um adiamento, redução ou revogação da taxa junto às autoridades norte-americanas.