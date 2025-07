‘Dia sagrado da soberania’, diz Lula sobre tarifaço assinado por Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (30/7) que hoje é o “dia sagrado da soberania”, ao comentar a taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros.

Lula comentou brevemente o caso durante cerimônia fechada para assinar a lei que proíbe o uso de animais em testes e pesquisas para cosméticos. “A gente conseguiu, às 17h, sancionar uma lei que defende a soberania animal”, declarou Lula durante a solenidade.

“Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania. Duas soberanias de coisas que eu gosto: dos animais e dos seres humanos”, acrescentou.

Reunião de emergência

O presidente convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para discutir a reação ao decreto assinado por Trump.

O encontro começou por volta das 17h30, e contou com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dentre outros.

Trump impôs tarifas de 50% contra produtos brasileiros, que passam a valer na próxima quarta-feira (6/8). Porém, cerca de 700 itens foram isentos, reduzindo o impacto na economia brasileira.