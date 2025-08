Após sinal de Trump, Lula diz que sempre esteve aberto ao diálogo

"Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições", afirmou Lula, em publicação no X - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (1º/8), que o foco do governo brasileiro será na proteção às empresas, aos trabalhadores e à economia brasileira, que deve ser afetada pelo 'tarifaço' de 50% a diversos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

"Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano", escreveu Lula, no X.

A mensagem assinada pelo presidente brasileiro foi publicada horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrar-se disponível para receber uma ligação de Lula. O líder da Casa Branca disse que o brasileiro pode ligá-lo “quando quiser”.

A declaração, dada em entrevista à TV Globo, ocorreu em meio à assinatura do 'tarifaço' de 50% a produtos brasileiros importados pelos EUA. Questionado sobre essa tarifa, o líder da Casa Branca afirmou que a taxação ocorreu porque "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada".

Trump, ao anunciar o tarifaço, criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado na Suprema Corte de arquitetar um golpe de Estado.