"Lula pode falar comigo quando quiser", diz Trump sobre o tarifaço

Na entrevista, Donald Trump também afirmou que "ama o povo do Brasil". Ele, porém, evitou antecipar outras medidas do governo norte-americano. "Vamos ver o que acontece", pontou.

Negociação

Desde o anúncio de que produtos do Brasil seriam taxados em 50% pelos Estados Unidos, no início de julho, representantes dos dois países tiveram poucos diálogos. Negociadores do Ministério das Relações Exteriores relataram dificuldades em ter reuniões com figuras-chave do governo norte-americano.

O chanceler Mauro Vieira só teve uma reunião com o secretário de Comércio dos EUA, Marco Rubio, na quarta-feira (29/7), em Washington. À ocasião, o responsável pelo Itamaraty ressaltou que o Brasil "não se curvará às pressões externas".

"Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência à soberania nacional no que diz respeito a decisões do poder judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro", disse Mauro Vieira, em comunicado à imprensa na capital dos EUA.