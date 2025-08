Manifestação em apoio à Bolsonaro reúne milhares de pessoas em Brasília

A manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília neste domingo (3/8) reuniu cerca de 4 mil pessoas, conforme apurou o Correio com policiais que acompanharam o evento. O senador Izalci Lucas (PL-DF) e as deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC) lideraram as falas no trio elétrico estacionado em frente ao prédio do Banco Central.

"A mensagem principal é fora Lula, fora Moraes. Nós estamos aqui lutando contra a tirania, contra a censura e estamos emprestando as nossas vozes a todos aqueles que estão calados pela tirania. Tantos presos políticos, há tanta gente encarcerado aqui, ou fora, de tornozeleira", disse ao Correio a deputada Bia Kicis.

Os parlamentares também reclamaram das sanções impostas pelo STF ao ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmaram que Bolsonaro está sendo censurado. De acordo com os deputados, só o fato dele não poder sair de casa e não poder se manifestar publicamente já configura uma ditadura no Brasil.

Participaram do ato os senadores Izalci Lucas (PL-DF), as deputadas Bia Kicis (PL-DF), Caroline De Toni (PL-SC), Mário Frias (PL-SP), Carla Dickson (PL-RN), senador Márcio Bittar (União-AC), o candidato ao senado pelo Novo, Sebastião Coelho Deputado e os deputados distritais Thiago Manzoni (PL), e Daniel de Castro (PP).