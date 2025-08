Data folha: Lula ganha em todos os cenários no segundo turno em 2026

Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante cerim..nia de Entregas do Governo Federal ao Vale do Jequitinhonha. Parque de Eventos de Minas Novas, Minas Novas - MG.....Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A pesquisa eleitoral Datafolha mostra o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva vencendo em todos os cenários no segundo turno em 2026. O instituto simulou primeiro e segundo turnos de Lula contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Ratinho Júnior (PR), Ronaldo Caiado (GO) e Romeu Zema (MG).

Em um primeiro turno com o ex-presidente concorrendo, Lula conseguiria 39%, Bolsonaro 33%, Ratinho Júnior 7%, Ronaldo Caiado 5% e Romeu Zema 4%. Brancos e nulos 9% e não sabiam 2%.

A pesquisa também mostrou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se sairia melhor contra o presidente Lula do que os filhos de Bolsonaro e o governador de São Paulo. Em um primeiro turno, Michelle teria 24% contra 39% de Lula. Lula teria 40% contra 18% de Flávio Bolsonaro. Eduardo teria 20% contra 39% do atual presidente. E Tarcísio conseguiria 21% frente a 38% de Lula.

Vitória em todos os cenários

Já no segundo turno, o presidente Lula venceria todos os concorrentes, e quem melhor sairia seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 43% versus 47% do petista. Michelle tem o segundo melhor resultado contra Lula, obtendo 40% e Lula 48%. A diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro é ainda maior, 48% para o petista e 37% para o senador do PL. Já com o deputado Eduardo Bolsonaro, Lula conseguiria 49% contra 37% do filho 01.

Recuperação

Em comemoração nas redes sociais, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ) ressaltou a recuperação da aprovação de Lula entre os brasileiros e que a pesquisa confirma o momento de retomada do presidente petista. “A pesquisa é muito positiva porque Lula melhora em todos cenários. E a tendência é subir mais com a aliança entre Trump e a família Bolsonaro patrocinando tarifas contra o Brasil. Abre-se um espaço para chapa Lula/Alckmin reconstruir uma frente ampla em defesa do Brasil e da democracia”, afirma.

Leia também: PT pede que Lula suspenda relações diplomáticas e comerciais com Israel

Lindbergh também citou o desempenho do presidente contra o governador de São Paulo, Tarcísio. “A candidatura do Tarcísio entra em brutal defensiva e desorientação. Nenhuma palavra até agora sobre sanções dos EUA contra Alexandre Moraes. Ganha força a hipótese de uma candidatura da família Bolsonaro”, pontuou o líder.