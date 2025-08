Gleisi critica bandeiras do Brasil em atos pró-Bolsonaro: ‘escárnio’

'"Chega a ser um escárnio levar bandeiras do Brasil para os atos de apoio aos traidores da pátria. Uma ofensa ao símbolo do país", escreveu Gleisi em suas redes sociais. - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nesta segunda-feira (4/8) o uso de bandeiras do Brasil nos atos realizados no domingo (3) em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em protesto contra as sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Gleisi afirmou que o uso dos símbolos nacionais “chega a ser um escárnio” em meio às ações do presidente americano, Donald Trump, contra a soberania brasileira. Disse ainda que Bolsonaro e seus apoiadores “nunca foram patriotas”.

“Chega a ser um escárnio levar bandeiras do Brasil para os atos de apoio aos traidores da pátria. Uma ofensa ao símbolo do país, que está sendo chantageado pelo tarifaço Bolsonaro e pelos ataques de Trump ao Judiciário e à soberania nacional”, escreveu Gleisi em suas redes sociais.

“Nunca foram patriotas, e isso está cada vez mais claro”, acrescentou.

Manifestantes defenderam anistia a Bolsonaro

Ontem, apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram atos em diversas cidades para pedir anistia ao ex-presidente e protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato principal ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, e contou com a presença de parlamentares como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Um dos temas das manifestações foi a celebração da sanção contra Moraes pela Lei Magnitsky, que impõe fortes restrições ao magistrado.

Donald Trump também incluiu a anistia a Bolsonaro como um dos requisitos para negociar a sobretaxa de 50% contra produtos brasileiros. As sanções vêm sendo articuladas principalmente pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que deixou o país e está nos Estados Unidos.