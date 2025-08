Bolsonaro só pode receber visitas de advogados e pessoas autorizadas pelo STF

Nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, divulgada nesta segunda-feira (4/8), impõe restrições mais severas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a cumprir prisão domiciliar. Entre as medidas, está a proibição de receber visitas em sua residência, com exceção de advogados e de pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi tomada após a divulgação de um vídeo, publicado nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no qual o ex-presidente aparece participando, por telefone, de manifestações bolsonaristas realizadas no domingo (3/8), incluindo um dos principais atos, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A publicação foi excluída horas depois.

Além das restrições às visitas, a Polícia Federal apreendeu celulares na casa do ex-presidente. está proibido de utilizar quaisquer dispositivos eletrônicos, próprios ou de terceiros.