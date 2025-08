Moraes determina prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde desta segunda-feira (4/8), a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a decisão, que se deu no âmbito da investigação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a detenção do antigo chefe de Estado é devida a "reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente".

A pena deve ser cumprida de forma integral no endereço residencial de Bolsonaro, onde não poderá receber visitas, salvo as de advogados e de pessoas previamente autorizadas pelo STF. Além disso, o ex-presidente está proibido de utilizar o celular e redes sociais, "diretamente ou por intermédio de terceiros", e de manter contatos com embaixadores ou quaisquer outras autoridades estrangeiras.

No domingo (3), Bolsonaro realizou uma chamada de vídeo com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante uma manifestação bolsonarista. O vídeo da ligação foi publicado nas redes sociais por um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP).

Aguarde mais informações.