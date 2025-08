Mauro Vieira diz que Brasil responderá à investigação contra o Pix

O ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (5/8) que o Itamaraty vai responder à investigação dos Estados Unidos contra o Brasil que mira o Pix e outros setores da economia brasileira, como a venda de produtos falsificados na Rua 25 de Março, em São Paulo.

A resposta do governo brasileiro será enviada até o dia 18 de agosto. Vieira destacou ainda que atua para negociar as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e também já iniciou procedimentos junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) para rechaçar a sobretaxa.

“Sobre a investida da Seção 301 da lei de comércio norte-americana, que questiona o nosso Pix e outras práticas brasileiras absolutamente legítimas, gostaria de informar que o Itamaraty está preparando a resposta”, comentou o chanceler ao discursar na abertura da 5ª Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o “Conselhão”.

“Abrimos também procedimentos de consulta na OMC sobre as tarifas, contrárias aos princípios multilaterais do comércio. Essas tarifas ameaçam lançar a economia mundial em uma espiral de inflação e estagnação”, acrescentou.

Soberania não é negociável

Vieira destacou que está empenhado na negociação dos termos comerciais da relação entre Brasil e Estados Unidos, citando seus encontros com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e com o representante da Casa Branca para Comércio Exterior, Jamieson Greer, entre outras reuniões sobre o tema.

Porém, descartou que o Brasil aceite as pressões de Trump contra o Supremo Tribunal Federal (STF). “Estamos abertos a discutir os temas comerciais. Ressaltei, por outro lado, que a integridade das instituições constituídas, a democracia e a soberania brasileira não são negociáveis”, frisou.

O evento ocorre no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus ministros, incluindo Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).



