Democracia não pode se submeter a desígnios pessoais, diz Gleisi no Conselhão

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira (5/8) que uma democracia como o Brasil “não pode se submeter aos desígnios pessoas de ninguém”, ao comentar a tentativa de interferência do governo dos Estados Unidos no Judiciário brasileiro.

Gleisi destacou que as sanções econômicas impostas atingem exploradores, trabalhadores e toda a economia, e reforçou que o Brasil nunca antagonizou os Estados Unidos, um de seus maiores parceiros comerciais.

“As sanções e ameaças atingem diretamente os setores exportadores brasileiros, atingem empresários e trabalhadores, prejudicam as famílias”, discursou a ministra durante a abertura da 5ª Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como o “Conselhão”.

“Mais grave ainda, avançam contra a nossa democracia. Uma democracia não pode se submeter aos desígnios pessoais ilegais de quem quer que seja. Um país soberano não pode se render ao arbítrio do estrangeiro em detrimento da nacionalidade”, acrescentou Gleisi.

Brasil não afrontou os EUA

A ministra classificou as ações do governo de Donald Trump como “chantagem” ao Brasil, e também prestou apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de sanções financeiras pela Lei Magnitsky.

“Daqui não partiu qualquer gesto de afronta ao segundo maior parceiro comercial, com o qual mantemos relação comercial e diplomática há 200 anos”, argumentou Gleisi.

“O que não podemos e não devemos aceitar é a submissão da soberania nacional e do nosso sistema político, judicial e democratico a imposições de quem quer que seja”, enfatizou a titular da SRI.

O evento ocorre no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus ministros, incluindo Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

