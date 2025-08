Lula afirma que resolver o tarifaço é mais fácil que combater a fome

Durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), realizada na tarde desta terça-feira (5/8), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou diretamente o conflito diplomático e econômico com os Estados Unidos. Em meio às sanções comerciais impostas pelo governo de Donald Trump, Lula minimizou o impacto da crise e voltou a colocar a fome e a miséria como os verdadeiros desafios nacionais.

O presidente citou os gastos dos países com armamentos, afirmando que no ano passado mais de U$ 2,7 trilhões de dólares foram destinados a compra de material bélico. E que esse valor poderia ser investido no combate à fome e a miséria. "Isso daria para acabar com a fome de 760 milhões de pessoas que vivem com fome".

Ele ressaltou que resolver questões políticas como o tarifaço, é mais fácil do que combater a fome. “E tem esse problema dos Estados Unidos contra nós. Isso a gente resolve. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria nesse país. É muito mais fácil”, afirmou o presidente.

Lula concluiu o trecho reafirmando o compromisso do governo com a inclusão. “Esse é o desafio. A gente pode mais. Mas só vamos fazer se tiver coragem de transformar o sofrimento do povo em prioridade política real”, disse.

