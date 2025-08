Lula defende participação popular e soberania nacional em discurso no Conselhão

Presidente Lula durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Itamaraty - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em discurso durante a abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, nesta terça-feira (5/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância da participação social na formulação de políticas públicas e criticou o período de inatividade do colegiado entre 2019 e 2022. O petista também fez uma defesa enfática da soberania dos países e condenou interferências externas nos assuntos nacionais.

“Eu lembro de quando o Conselhão foi criado, em 2003. Muitos achavam que eu queria enfraquecer o Congresso. Mas o que estávamos fazendo era criar um espaço para que a sociedade pudesse propor, cobrar e participar do governo. Isso é democracia de verdade”, afirmou Lula, destacando que o modelo de diálogo com a sociedade civil ainda é raro no mundo.

Leia também: Mauro Vieira diz que Brasil responderá à investigação contra o Pix



O colegiado, reinstalado por Lula em seu terceiro mandato, reúne representantes de diversos setores da sociedade — empresariado, movimentos sociais, trabalhadores, acadêmicos e especialistas — para discutir temas estratégicos para o país. Segundo o presidente, a retomada do Conselhão após o desmonte nos anos anteriores representa um passo necessário para a reconstrução democrática do Brasil.

“Democracia não é só o direito de votar. É também o direito de corrigir erros, de fiscalizar, de acompanhar um deputado, um senador. Se a sociedade não participa, a política piora, se descredibiliza”, disse o chefe do Planalto, em crítica velada à apatia política e ao distanciamento entre representantes e representados.

Defesa da soberania

Num trecho do discurso, Lula falou sobre o cenário internacional e a necessidade de respeito mútuo entre as nações, sem citar diretamente conflitos específicos, mas enviando uma mensagem clara sobre a política externa brasileira.

“Não é possível o mundo dar certo se perdermos o senso de responsabilidade e o respeito à soberania, à integridade territorial e ao funcionamento das instituições. Quando começamos a dar palpite nos assuntos de outros países, ferimos algo sagrado: a soberania”, declarou.

Em tom crítico, o petista mencionou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, dizendo que gostaria que ele ouvisse a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin no evento. “Seria tão importante se a gente trabalhasse apenas com a verdade, e nada mais que a verdade”, disse, sem entrar em detalhes, mas em um contexto de crítica à desinformação e à postura de lideranças autoritárias no cenário global.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula também afirmou que deseja entregar ao povo brasileiro um país mais justo, democrático e respeitado no cenário internacional.

“É esse país que nós estamos querendo construir. E é esse país que eu quero entregar ao povo brasileiro”, concluiu, sob aplausos dos conselheiros presentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Haddad defende ver tarifaço ‘com otimismo’ em reunião do Conselhão

Haddad defende ver tarifaço ‘com otimismo’ em reunião do Conselhão Política Mauro Vieira diz que Brasil responderá à investigação contra o Pix

Mauro Vieira diz que Brasil responderá à investigação contra o Pix Política Democracia não pode se submeter a desígnios pessoais, diz Gleisi no Conselhão