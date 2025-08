"Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria", diz Lula

Durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), nesta terça-feira (5/8), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma política de distribuição de renda como motor de desenvolvimento nacional. O evento reuniu ministros, deputados e apoiadores.

O presidente relembrou a infância em Pernambuco e a ida com à família para São Paulo, ainda jovem. Ele falou das dificuldades encontradas, citando o povo brasileiro, como exemplo de uma gente guerreira e batalhadora. “Eu colei uma frase aqui que, certamente, os economistas tradicionais não gostam — mas é a coisa mais correta do mundo: muito dinheiro na mão dos poucos significa pobreza, miséria, prostituição, analfabetismo, desnutrição. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente a riqueza que todos nós vivemos todos os dias".

Lula exaltou os resultados econômicos do governo, afirmando que poderiam ser melhores, mas é que o que temos atualmente e que isso precisa ser comemorado. “O Brasil vive um bom momento. Nós temos a melhor taxa de desemprego, o melhor rendimento do trabalho, a maior massa salarial da lei. Nunca teve tanto crédito no Banco do Brasil e na Caixa", destacou.

Segundo o presidente, o combate à fome, à miséria e à desigualdade exige coragem para enfrentar interesses consolidados. “O problema é esse: é preciso que a gente saiba que o Brasil pode fazer mais. Pode fazer muito mais. Esse é o desafio".



