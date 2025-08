Presidente da Áustria cancela ida à COP30 devido a "custos particularmente altos"

O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que não virá ao Brasil para participação na Conferência das Partes (COP30), que ocorre em novembro em Belém (PA). Em comunicado divulgado no início da semana, o líder admitiu que está comprometido com a Conferência, no entanto, precisou cancelar, "após cuidadosa reflexão" devido a restrições orçamentárias.

Segundo a ORF, mídia estatal austríaca, o presidente afirmou que a consolidação orçamentária "exige cortes e disciplina orçamentária de todos os órgãos públicos".

Ambientalista, o presidente chegou a destacar o valor simbólico do local onde acontece a COP30. "Pela primeira vez, a Conferência Mundial do Clima acontecerá na floresta tropical, cuja destruição é um fator importante na crise ambiental e climática global”, declarou. O texto ressalta ainda os preços exorbitantes e problemas logísticos na capital paraense.

Sem Van der Bellen, quem vai representar a Áustria na cúpula é o ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig. À ORF, ele explicou o cancelamento: "Os custos particularmente altos para a participação do Presidente Federal na COP deste ano, além da delegação austríaca de negociadores, não estão dentro da estrutura orçamentária apertada da Chancelaria Presidencial por razões logísticas."

A ORF criticou os preços e citou a falta de acomodações para hospedar as comitivas em Belém durante o evento. Texto ainda compara Belém com Cali, cidade colombiana que sediou a COP16. “Belém também está sendo transformada em motéis – com postes de pole dance, paredes com estampa de oncinha, tetos espelhados e banheiras vermelhas em formato de coração, como noticiou recentemente o New York Times (NYT)”, diz a estatal. Na última semana, motéis na capital paraense foram anunciados como alternativa para hospedagem para atender à demanda de visitantes.