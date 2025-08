Hugo Motta convoca sessão e ameaça suspender bolsonaristas que ocupam plenário

Hugo Motta afirma que vai retomar pessoalmente a mesa diretora do plenário - (crédito: Kayo Magalhaes/ Câmara dos Deputados)

A crise política instalada no Congresso Nacional ganhou novos contornos, nesta quarta-feira (6/8), após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar que vai retomar pessoalmente a mesa diretora do plenário, ocupada por parlamentares da oposição desde a manhã de terça-feira (5).

A ocupação, liderada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um protesto contra a decisão judicial que concedeu prisão domiciliar ao ex-mandatário, acusado de liderar uma trama golpista.

Em meio ao impasse, Hugo Motta convocou uma sessão presencial para as 20h30 desta quarta e afirmou que qualquer deputado que permanecer ocupando a mesa será suspenso por seis meses. A medida, segundo o parlamentar, será encaminhada ao Conselho de Ética como uma ação para “defender a democracia e as prerrogativas do parlamento”.

Motta fez um reunião com lideranças partidárias na residência oficial. De lá, segundo o líder do PDT, Mário Heringer, todos seguirão em marcha para o plenário, onde o presidente da Casa pretende reassumir a cadeira.