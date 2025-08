Reunião de Motta com bolsonaristas termina sem acordo, diz líder da oposição

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu com representantes da oposição na Câmara na tarde desta quinta-feira (6), mas não houve acordo para encerrar a obstrução que o grupo faz no plenário da Câmara. A informação é do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS).

“Não sairemos do plenário até que haja uma definição sobre as pautas que os senhores já sabem”, afirmou a jornalistas no Salão Verde. O objetivo dos bolsonaristas, que também atrapalharam os trabalhos no Senado, é pressionar a cúpula do Congresso para votar e aprovar uma anistia aos golpistas do 8 de Janeiro.

Os parlamentares também pedem a aprovação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a tramitação de um projeto que prevê o fim do foro privilegiado.

“Vamos, em respeito a todos aqueles que estão presos injustamente, em repúdio aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, iremos permanecer aguardando politicamente esse diálogo mais franco e propositivo. Desta forma, não tem Dia dos Pais, não tem fim de semana, iremos permanecer no plenário Ulysses Guimarães representando o que a gente acredita”, disse Zucco.

Reunião de líderes

Hugo Motta se reuniu com a oposição antes de uma outra reunião com líderes partidários que começou depois das 16h desta quarta-feira (6). Mais cedo, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), já havia dito que a oposição não participaria de uma reunião com os demais líderes.

Na reunião sem a oposição, estiveram presentes 25 líderes e representantes de diversos partidos. O único deputado do PL era Altinêu Cortes (PL-RJ), que é 1º vice-presidente da Câmara e na terça disse que pautaria a anistia aos golpistas assim que Motta se ausentasse do Brasil.