"Todos estão submetidos à lei", afirma Gilmar Mendes em lançamento de livro

Lançamento do livro Jurisdição constitucional da liberdade para a liberdade, de Gilmar Mendes, no STF - (crédito: Keity Naiany/CB)

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), lançou, nesta quarta-feira (6/8), o livro Jurisdição constitucional da liberdade para a liberdade. O lançamento da obra, que retoma discurso do magistrado durante recebimento do título de doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires, contou com a presença de autoridades do judiciário em evento no Palácio da Justiça.

“Não faz muito, nós víamos por aí nas manifestações a frase “Supremo é o povo”, era uma clara crítica à democracia constitucional”, comentou. “A democracia constitucional envolve limites. Na democracia constitucional não há soberanos, todos estão submetidos à lei”.

Durante discurso, Gilmar fez um panorama sobre a instituição da democracia no mundo e a importância da Constituição para a garantia da liberdade. Segundo o ministro, os países estão vivem uma época "em que as liberdades fundamentais são invocadas para destruir a estrutura político-jurídica que as possibilita”, comentou. “Não por outro motivo, é que tiranos e aspirantes a autocratas são tão hostis aos tribunais constitucionais”

O ministro salientou ainda que as instituições de controle, incluindo o Judiciário, foram fundamentais na redemocratização. “Este [o Supremo] sempre estará disponível para o cidadão brasileiro quando os poderes executivo e legislativo se omitiram no cumprimento dos seus deveres”.

Estiveram presente os ministros do STF Luís Roberto Barroso — presidente da corte —, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Fux e Cristiano Zanin. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também esteve no lançamento e homenageou Gilmar.

“Doutor honoris causa significa alguém que ensina pela sua própria honra, isso é o retrato do ministro Gilmar, quem conhece, como eu, a história do ministro sabe que ele tem muito a nos ensinar”, afirmou Gonet.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, fez a abertura das falas com homenagem ao colega, que ocupa o posto de decano da Corte, e ressaltou o trabalho do Judiciário para preservação da democracia. “Se nós colocarmos em perspectiva o que o Supremo tem representado nesses 37 anos de democracia, nós podemos ver o que é o diferencial de ter uma corte independente, forte e prestigiada, defendendo as instituições, porque a democracia não é um regime político do consenso”, destacou.

O livro Jurisdição constitucional da liberdade para a liberdade está disponível em Brasília pela Editora UnB. Obra compila discursos de Gilmar Mendes no ano passado, na Argentina, quando foi condecorado com o título de doutor honoris causa.




















