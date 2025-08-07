Dez governadores participam de reunião na casa de Ibaneis

Movimentação em frente à casa do governador Ibaneis Rocha, no Lago Sul - (crédito: Keity Naiany/CB/D.A.Press)

Dez governadores de centro e direita vão participar da reunião, na tarde e noite desta quinta-feira (7/8), na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A ideia é debater o tarifaço e o fortalecimento do discurso da oposição ao governo Lula, em meio ao conflito entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, além da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Às 16h30, oito dos 10 governadores haviam chegado à residência de Ibaneis. Entre os presentes estão o de São Paulo, Tarcísio de Freitas; do Paraná, Ratinho Júnior; de Minas Gerais, Romeu Zema; de Goiás, Ronaldo Caiado; de Mato Grosso, Mauro Mendes; do Amazonas, Wilson Lima; do Rio de Janeiro, Claudio Castro. Eram esperados ainda o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e de Santa Catarina, Jorginho Mello.