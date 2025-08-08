InícioPolítica
Obstrução na Câmara

Motta dá primeiro passo para punição de bolsonaristas na Câmara

Presidente da Câmara enviou à Corregedoria Parlamentar representações contra 13 deputados de oposição por obstrução do plenário

Tensão na Camara dos Deputados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )
Tensão na Camara dos Deputados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar, nesta sexta-feira (8/8), uma série de representações contra 13 deputados bolsonaristas que participaram da ocupação do plenário nesta semana. A decisão é fruto de uma reunião com os demais integrantes da Mesa Diretora.

Na quarta-feira (6/8), quando Motta decidiu retomar o controle do plenário, ameaçou suspender por seis meses os parlamentares que obstruíssem os trabalhos. Apesar de ter sido impedido fisicamente por um grupo de deputados do PL e do Novo de chegar à cadeira de presidente e assumir sua posição, não houve decisão para punir quaisquer parlamentares, por hora.

A Corregedoria da Câmara vai analisar cada uma das representações e decidir se elas vão avançar ao Comitê de Ética, que decidirá se punirá e qual será a dosagem de eventuais punições para os parlamentares envolvidos na tomada à força do plenário da Câmara.

Deputados representados:

  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara;
  • Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara;
  • Marcel van Hattem (Novo-RS), líder do Novo na Câmara;
  • Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Allan Garcês (PP-MA);
  • Caroline de Toni (PL-SC);
  • Marco Feliciano (PL-SP);
  • Domingos Sávio (PL-MG);
  • Zé Trovão (PL-SC);
  • Bia Kicis (PL-DF);
  • Carlos Jordy (PL-RJ);
  • Marcos Pollon (PL-MS);
  • Júlia Zanatta (PL-SC).

As representações acusam os deputados de quebra de decoro parlamentar. Em uma delas, apresentada pelo deputado João Daniel (PT-SE), o parlamentar diz que os colegas agiram “de forma deliberada, coordenada e persistente” para uma “usurpação das funções constitucionais da Mesa Diretora e obstrução ilícita do funcionamento do Poder Legislativo”.

Em outra manifestação, assinada pelos líderes do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ); da Federação PSol-Rede, Talíria Petrone (PSol-RJ); e Pedro Campos (PSB-PE), os parlamentares citam a tentativa do deputado Zé Trovão (PL-SC) de impedir a subida de Hugo Motta à cadeira da Presidência da Câmara.

“Ao submeter o Presidente da Câmara a uma barreira corporal, Zé Trovão comprometeu não apenas o decoro parlamentar, mas também o equilíbrio entre os Poderes da República, ferindo o artigo 2º da Constituição Federal, que impõe a independência e harmonia entre Legislativo, Executivo e Judiciário”, diz um trecho.

Zé Trovão, no entanto, não foi o único a impedir o acesso de Motta à cadeira na noite de quarta-feira. O presidente ficou cerca de seis minutos tentando chegar à sua cadeira, enquanto era bloqueado por parlamentares bolsonaristas.

Quando finalmente chegou, o líder do Novo, deputado Marcel van Hattem se sentou e só saiu depois de uma intensa discussão com colegas. O fato também foi detalhado em representações. “Manter-se na cadeira do presidente caracteriza ato inédito de afronta ao decoro parlamentar”, diz outra representação apresentada pelos líderes da base do governo.

A única que não foi protocolada por um parlamentar da base do governo é de autoria do líder do Republicanos, Gilberto Abramo (Republicamos-MG), contra o deputado Marcos Pollon por, segundo ele, dirigir “expressões ofensivas e depreciativas ao presidente da Câmara” em uma manifestação bolsonarista no último domingo (3).

Na ocasião, o parlamentar chamou Motta de “bosta” e “baixinho de um metro e sessenta”. As ofensas foram registradas em vídeo.

A oposição, por sua vez, rechaçou as representações enviadas por Motta à Corregedoria. Em nota, disse que está em andamento uma tentativa para cassar “mandatos legítimos da direita”.

“É inadmissível que agora, por agir em defesa da liberdade e contra abusos, a oposição seja criminalizada. A simples remessa de uma denúncia à Corregedoria não é sanção alguma", disse a liderança da oposição, comandada pelo deputado Zucco (PL-RS).

Agressão

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também representou contra uma deputada do PT por um empurrão contra o deputado Nikolas Ferreira na noite de quarta-feira. Trata-se da deputada Camila Jara (PT-MS). 

É possível ver, nas imagens da transmissão da Câmara, que o parlamentar estava posicionado atrás da cadeira de Hugo Motta. No mesmo momento em que o presidente se levanta, Nikolas recua e é empurrado por Jara.

“A deputada federal Camila Jara agiu de forma totalmente explosiva e sem qualquer razoabilidade ou proporcionalidade, buscando apenas promover uma agressão injusta e violenta contra o deputado Nikolas Ferreira”, escreveu Sóstenes, que pediu a suspensão cautelar do mandato da deputada. O pedido, no entanto, não entrou na lista de despachos feitos por Motta na sexta-feira.

A parlamentar negou ter agredido o deputado mineiro. "A deputada federal Camila Jara vem a público esclarecer que reagiu ao empurra-empurra da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão", disse a equipe de Jara em nota.

O PT criticou a representação: “É um absurdo a tentativa de afastar a deputada federal Camila Jara para criar uma falsa equivalência ou imparcialidade e forçar a ideia de punição aos dois lados”, disse o líder do PT, Lindbergh Farias. “Houve tumulto atrás da mesa, que gerou um ato reflexo de legítima defesa de uma mulher para proteger sua integridade”, continuou.

Saiba Mais

 

Israel Medeiros

Repórter

Setorista no Congresso Nacional. Foi editor no Poder360, analista político e tem passagens pelo Brasil 61 e TSE. Tem especialização em macroeconomia e finanças internacionais.

Por Israel Medeiros
postado em 08/08/2025 23:02
x