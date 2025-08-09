Lula fala com Putin por telefone sobre BRICS e Guerra na Ucrânia

Lula com Putin: presidente disse que a visita ao país é para "refazer com mais força" a parceria com a Rússia - (crédito: Maxim Shemetov/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado (9). A ligação durou cerca de 40 minutos e o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia.

Segundo o governo, Putin agradeceu o empenho e interesse do Brasil no tema. Lula enfatizou que sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o governo está à disposição para contribuir com o que for necessário.

Os presidentes também discutiram o atual cenário político e econômico internacional. Falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do BRICS.

O Brasil vem buscando fortalecer os laços comerciais com outros países, sobretudo os que integram o bloco, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump impôr tarifas sobre produtos brasileiros exportados ao país desde o dia 6 de agosto.



O presidente norte-americano vê como ameaça a possibilidade dos países do BRICS não utilizarem o dólar como moeda de transação comercial. Com isso, já aplicou diversas sanções ao Brasil, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.