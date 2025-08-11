Tarifaço de Trump: Lula e Alckmin discutem hoje plano de contingência

O governo federal espera anunciar medidas de apoio aos exportadores mais afetados pelo tarifaço imposto pelos EUA até amanhã (12/8) - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin se reúnem nesta segunda-feira (11/8) para discutir o plano de contingência para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.

O encontro ocorre no fim da tarde, às 17h. O governo federal trabalha com a possibilidade de anunciar as medidas, ou parte delas, até amanhã (12). Setores como café, laranja e a indústria foram os mais afetados pela sobretaxa de 50%, que entrou em vigor na semana passada.

Leia também: Alckmin acelera pacote para conter tarifaço de Trump

Dentre as medidas em estudo estão a abertura de linhas de crédito, a liberação de benefícios tributários e o aumento da compra governamental de determinados produtos, especialmente de alimentos.

A sobretaxa de 50% entrou em vigor na última quarta-feira (6), e conta com uma lista de exceções com cerca de 700 itens. Ela foi imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alega prejuízo comercial para os EUA na relação com o Brasil, e tenta interferir no Judiciário brasileiro em prol de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Medidas estão prontas

Além da vice-presidência, Alckmin também chefia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e é um dos principais negociadores com autoridades americanas no tema do tarifaço.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o plano de contingência já está pronto. Resta apenas definir os últimos ajustes, como a forma de anúncio — um pacote ou medidas individuais, por exemplo. O aval depende do presidente Lula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular