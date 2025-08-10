Flávio Bolsonaro lamenta não poder postar foto com o pai neste domingo

O vídeo foi publicado por volta de 10h. Em seguida, Flávio foi até a casa onde o pai cumpre prisão domiciliar, em Brasília, para visitá-lo - (crédito: Mateus Bonomi/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou um vídeo neste domingo, 10, Dia dos Pais, lamentando não poder colocar nenhuma foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de "preso político". A mensagem faz referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impede Bolsonaro de usar redes sociais próprias ou de terceiros.

No vídeo endereçado ao pai, o senador também lamenta que o pai não possa ver o vídeo. Na gravação, aparece uma cadeira vazia com um quadro com a imagem de Flávio ao lado de Jair Bolsonaro. O senador dirige-se à cadeira, pega o quadro, e senta-se. Em seguida, endereça uma mensagem ao pai.

"Meu pai, esse ano você não vai poder assistir esse vídeo, você tá censurado em um país onde a censura é expressamente vedada na nossa constituição. Você virou um preso político, mas você nos ensinou a ter fé, a ter força, a ter lealdade. Nenhuma foto eu vou poder botar com você hoje, mas em algum momento, espero muito em breve, você vai poder estar assistindo esse vídeo", diz Flávio na mensagem.

O vídeo foi publicado por volta de 10h. Em seguida, Flávio foi até a casa onde o pai cumpre prisão domiciliar, em Brasília, para visitá-lo. E permanece no local até o momento. O Estadão confirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro Jair Renan e Laura também estão na casa.

Nesta sexta-feira, 8, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que Bolsonaro receba a visita de oito familiares neste Dia dos Pais. Os membros da família, no entanto, não foram autorizados a levar celulares e filmar a reunião.

Michelle publicou no story de sua conta no Instagram foto de uma mesa com um bolo decorado com foto de Bolsonaro ao lado dos filhos, e os dizeres "Abençoado Dia dos Pais".