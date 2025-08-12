Plano de contingência contra tarifaço deve sair até amanhã, diz ministro

Segundo o ministro Rui Costa, a estratégia envolve não apenas eventuais medidas de retaliação, mas também apoio direto às empresas brasileiras prejudicadas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira (12/8) que o governo federal deve apresentar até quarta-feira (13/8) um plano de contingência para mitigar os impactos do “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.



“O Congresso aprovou lei autorizando o governo a tomar medidas de reciprocidade. Em paralelo, o presidente está discutindo ajuda ao setores. Ontem, tivemos uma reunião até quase 21h, hoje ele [Lula] fará uma nova reunião para avaliar as medidas e hoje ou amanhã, após ele decidir, essas medidas serão anunciadas", declarou o ministro em entrevista à rádio Alvorada FM.

Segundo Rui Costa, a estratégia envolve não apenas eventuais medidas de retaliação, mas também apoio direto às empresas brasileiras prejudicadas. O objetivo é redirecionar exportações para outros mercados. “Eu, por exemplo, fiz reuniões na semana passado com o embaixador da China, da Índia, onde estamos buscando identificar produtos que possamos exportar para a China, para a Índia, e que eram exportados para os Estados Unidos", explicou.

O ministro criticou a postura norte-americana, afirmando que os Estados Unidos optaram por confrontos comerciais amplos. “Eles acham que, para desenvolver o país deles, a melhor estratégia é brigar com o mundo inteiro. Nós entendemos que a melhor estratégia é dialogar com o mundo inteiro. Então, nós estamos intensificando esse diálogo", completou.

Fontes ligadas ao governo afirmam que o plano ainda não está pronto e, a princípio, não deve ser apresentado nesta terça-feira (12).

O aumento das tarifas norte-americanas sobre determinados produtos brasileiros — parte de uma estratégia mais ampla de proteção à indústria dos EUA — gerou preocupação entre exportadores e setores dependentes do comércio bilateral.

A expectativa é que, além de medidas de reciprocidade, o Brasil busque acordos rápidos para ampliar a venda a outros parceiros comerciais.

