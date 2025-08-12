InícioPolítica
MULTILATERALISMO

Em meio ao tarifaço dos EUA, Lula liga para Xi Jinping

Presidentes do Brasil e da China conversaram sobre papel do G20 e do Brics na defesa do multilateralismo

O presidente Lula telefonou para o presidente da China, Xi Jinping - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o chefe de Estado da China, Xi Jinping, na noite de segunda-feira (11/8) — no horário de Brasília. De acordo com o Planalto, a ligação durou cerca de uma hora e os chefes de Estado falaram sobre a atual conjuntura internacional. 

O tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros era um dos temas ventilados para a conversa. No entanto, o Planalto não confirmou se o assunto foi tratado na ligação. 

Na conversa, Lula destacou a importância da participação da China na COP30, que será realizada em novembro na cidade de Belém. O presidente Xi indicou que a China estará representada em Belém por delegação de alto nível e que vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência.

Os chefes de Estado também conversaram sobre a parceria estratégica bilateral. Nesse contexto, saudaram os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países e comprometeram-se a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites.  

Lula e Xi Jinping conversaram ainda sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia e o papel do G20 e do Brics na defesa do multilateralismo.

Por Pedro Grigori
postado em 12/08/2025 00:16
