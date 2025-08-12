Senador Cleitinho apoia Haddad na ampliação da isenção do IR: "Tenha coragem"

"O que for a favor do povo, pode ter certeza que eu vou defender e vou apoiar.", disse o ministro Fernando Haddad - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou, nesta terça-feira (12/8), que apoia a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para até R$ 5 mil, proposta em discussão no Congresso. Ele afirmou que não faz oposição quando o projeto tem o objetivo de beneficiar a população.

A declaração foi dada durante audiência pública da comissão mista que analisa a Medida Provisória 1303/2025, que teve o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como principal convidado. “O que for a favor do povo, pode ter certeza que eu vou defender e vou apoiar. Tenha coragem, parceiro, não tenha medo não. Quem ganha mais tem que pagar a conta também”, disse.

O parlamentar argumentou que a prioridade deve ser aliviar a carga tributária sobre trabalhadores de baixa e média renda, e não criar novas despesas para atender autoridades. “O povo pequeno, trabalhador, que ganha R$ 1,5 mil, que rala, que acorda cedo para pegar ônibus lotado, não pode ser punido e ter ainda mais gastos”, afirmou.

Cleitinho citou casos recentes de gastos no Judiciário que, segundo ele, poderiam ser cortados para compensar a perda de arrecadação com a isenção. “Por que a população tem que pagar essa conta?”, questionou. O senador defendeu que membros do Judiciário “entrem no jogo” e contribuam para o ajuste fiscal.

Durante sua fala, Cleitinho lembrou sua origem humilde e disse que sua atuação no Senado não é guiada por disputas ideológicas, mas pelo compromisso com o trabalhador. “Eu trabalhava com meu pai no varejão, ele nunca teve um dia para viajar com a família. Hoje, como senador, tenho carro oficial, apartamento funcional e salário de R$ 40 mil. Se a vida de cada um melhorou, o que custa fazer a vida do povo melhorar também?”, afirmou.

O senador parabenizou o ministro a Haddad e pediu para que ele não desista. Ele reiterou que espera do governo federal firmeza para enfrentar setores que, segundo ele, resistem a cortes. “Se o exemplo vier de cima, fica mais fácil cobrar de todo mundo. Não adianta pedir sacrifício do povo e manter mordomias no topo”, concluiu.

