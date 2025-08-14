Congresso Nacional é a instituição menos confiável para maioria dos brasileiros

O estudo avaliou a credibilidade das principais instituições públicas do país - (crédito: Ana Carolina Alves)

Uma pesquisa de opinião pública realizada pela Atlas/Bloomberg aponta que para a maioria dos brasileiros o Congresso Nacional é a instituição menos confiável do país. O estudo divulgado nesta quinta-feira (14/8) avaliou a credibilidade das principais instituições públicas do país e 81% dos entrevistados. As que registraram maior índice de confiança foram Polícia Civil (60%), Polícia Militar (56%), Polícia Federal (49%) e Supremo Tribunal Feral (49%).

Já entre as instituições com menor índice de credibilidade, segundo os participantes, destacam-se o Congresso Nacional, com 81% de desconfiança, Exército e Forças Armadas com 58% e o governo federal, com 52%.

Leia também: Moraes é o ministro do STF com imagem mais positiva, diz Atlas Bloomberg

O levantamento também mostrou que a percepção negativa sobre o Congresso cresceu. Em janeiro de 2023, o índice de desconfiança era de 57%. Em dois anos e meio, houve aumento de 24% de desconfiança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

81% dos participantes da pesquisa do Atlas Bloomberg afirmam não confiar no Congresso Nacional. Apenas 12% dizem que confiam (foto: Reprodução/Atlas Bloomberg)

A pesquisa analisou ainda a visão dos brasileiros sobre o STF. Para 51,3% dos entrevistados, não há confiança na Corte, enquanto 48,5% afirmam confiar. Quando questionados se o Brasil vive hoje “sob uma ditadura do Judiciário”, 45,4% disseram que sim e 43,3% responderam que não.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 6 de agosto de 2025 e ouviu 2.447 pessoas, recrutadas digitalmente de forma aleatória. O nível de confiança é de 95% e uma margem de erro de 2 pontos percentuais.