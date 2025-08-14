Moraes é o ministro do STF com imagem mais positiva, diz Atlas Bloomberg

Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira, 49% veem como positiva a atuação de Moraes contra 51% que avaliam como negativa - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Sancionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a Lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem a imagem mais positiva entre todos os 11 integrantes do STF. É o que aponta a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada na manhã desta quinta-feira (14/8). No entanto, todos os ministros da Corte têm saldos negativos de imagem.

Segundo o levantamento, 49% veem como positiva a atuação de Moraes contra 51% que avaliam como negativa. Na sequência entre os mais bem avaliados, aparecem os ministros Carmen Lúcia e Flávio Dino.

A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 2.447 pessoas entre 3 e 6 de agosto, por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. O nível de confiança é de 95% — o que significa que, a cada 100 vezes, o mesmo resultado será obtido em 95 dentro da margem de erro da pesquisa.

A metodologia Atlas RDR é feita seguinte forma: os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).



A pesquisa Atlas Bloomberg também avaliou o desempenho do STF. Segundo o instituto, "há percepções divididas em relação ao seu desempenho na defesa da democracia, respeito à Constituição e profissionalismo, que têm as melhores avaliações." "As dimensões em que há saldos mais negativos são sobre reformas para melhorar o funcionamento do judiciário e na imparcialidade entre rivais políticos", afirma. Confira os dados:

