Apoiadores de Bolsonaro protestam na porta de hospital onde ele fará exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro é esperado no Hospital DF Star, em Brasília, para fazer exames médicos na manhã desde sábado (16/8). A previsão é que ele permaneça na unidade de saúde por aproximadamente oito horas. Em frente ao hospital, apoiadores do político se reúnem em protesto contra a prisão dele.
Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. "A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais", diz a solicitação enviada ao Supremo Tribunal Federal para liberação da prisão domiciliar.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída de Bolsonaro, mas exigiu a apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital em até 48 horas após a saída.
Prisão domiciliar
Bolsonaro cumpre, desde 4 de agosto, prisão domiciliar, conforme determinação de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte.
Ele é investigado por uma série de crimes, entre eles tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Saiba Mais
- Política Nunes diz que quer voltar a ser empresário e descarta concorrer ao governo de SP
- Política Advogado de Zambelli afirma que a deputada 'não se opõe a cumprir pena no Brasil'
- Política TSE julga governador mais de um ano depois
- Política Padilha repudia revogação dos vistos da esposa e filha: "Qual risco de uma criança?"
- Política Aspromed repudia sanções dos EUA contra servidores ligados ao Mais Médicos
- Política Toffoli anula todos os atos da Lava-Jato contra João Vaccari Neto