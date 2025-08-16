Apoiadores de Bolsonaro protestam na porta de hospital onde ele fará exames

Apoiadores de Bolsonaro em frente ao hospital DF Star, onde o ex-presidente fará exames - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A. Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro é esperado no Hospital DF Star, em Brasília, para fazer exames médicos na manhã desde sábado (16/8). A previsão é que ele permaneça na unidade de saúde por aproximadamente oito horas. Em frente ao hospital, apoiadores do político se reúnem em protesto contra a prisão dele.

Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. "A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais", diz a solicitação enviada ao Supremo Tribunal Federal para liberação da prisão domiciliar.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída de Bolsonaro, mas exigiu a apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital em até 48 horas após a saída.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre, desde 4 de agosto, prisão domiciliar, conforme determinação de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte.

Ele é investigado por uma série de crimes, entre eles tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.