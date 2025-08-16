InícioPolítica
JUDICIÁRIO

Vídeo: Bolsonaro chega a hospital na Asa Sul para fazer exames

Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. Ex-presidente está em prisão domiciliar e foi autorizado a sair para fazer os procedimentos

Chegada de Jair Bolsonaro ao hospital DF Star, neste sábado (16/8) - (crédito: Giovanna Kunz/CB)
O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Hospital DF Star, na Asa Sul, para fazer exames médicos na manhã desde sábado (16/8). A previsão é de que ele permaneça na unidade de saúde pelas próximas oito horas. Ele foi recebido por um grupo de apoiadores que aguardava na entrada, entoando cantos religiosos, orações e palavras de incentivo. Muitos exibiam bandeiras do Brasil e vestiam camisetas da seleção.

Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. "A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais", diz a solicitação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída de Bolsonaro e exigiu a apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital em até 48 horas após a saída.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre, desde 4 de agosto, prisão domiciliar, conforme determinação de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte.

Ele é investigado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

    Por Raphaela Peixoto e Giovanna Kunz
    postado em 16/08/2025 09:11 / atualizado em 16/08/2025 09:16
