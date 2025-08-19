Lula promove almoço de aproximação com Hugo Motta e lideranças do Republicanos

O almoço de hoje entre Lula e Motta é mais uma rodada de reuniões com legendas do Centrão que compõem a base do governo - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva almoça nesta terça-feira (19/8) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e outras lideranças do Republicanos no Palácio do Alvorada.

Foram convidados também o presidente da legenda, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O encontro é mais uma rodada de reuniões com legendas do Centrão que compõem a base do governo. Lula já almoçou com o PSD e o MDB nas últimas semanas.

Leia também: PP e União Brasil confirmam presença na reunião com Motta nesta quarta

Apesar de terem ministérios, esses partidos não deram o apoio esperado pelo Executivo em votações de interesse no Congresso Nacional.

Além disso, algumas legendas ensaiam um desembarque do governo nos últimos meses, especialmente o União Brasil e o PP, que formaram recentemente uma federação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular