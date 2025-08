PP e União Brasil confirmam presença na reunião com Motta nesta quarta

Hugo Motta (Repblicano-PB) convocou reunião de líderes para as 17h desta quarta-feira (6/8), na residência oficial do chefe do parlamento - (crédito: Marina Ramos/Câmara)

As lideranças do União Brasil e Progressistas na Câmara dos Deputados estarão presentes na reunião com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicano-PB), convocada para as 17h desta quarta-feira (6/8), na residência oficial do chefe do parlamento. A informação foi confirmada pelo Correio, logo após o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), informar que as legendas haviam aderido ao manifesto da oposição de obstruir os trabalhos no plenário do parlamento federal, movimento que está ocorrendo desde ontem (5) entre os congressistas.

O posicionamento do União Brasil foi dado por meio da assessoria de comunicação que afirmou que, apesar do líder Pedro Lucas (União-MA) estar viajando, o líder em exercício, deputado Rodrigo de Castro (União-MG), irá representar a sigla.

O líder do Progressistas na Casa, Dr. Luizinho (RJ), também confirmou presença no evento e, durante a 3ª edição do Fórum Saúde, disse à reportagem, que o líder do PL “não pode impor sua vontade ao presidente do Senado”, referindo-se à exigência que a oposição tem feito ao presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), para incluir a pauta da anistia na tramitação do Congresso Nacional.

A oposição na Câmara dos Deputados mantém, pelo segundo dia consecutivo, a obstrução das atividades legislativas em protesto contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pela defesa da anistia de investigados nos atos de 8 de janeiro. Deputados ligados à direita seguem ocupando a Mesa Diretora da Casa e, segundo o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), não há previsão de recuo.

