Sensação de melhora no preço dos alimentos eleva popularidade de Lula no Nordeste

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o melhor desempenho desde o começo de 2025. Segundo a quinta rodada da Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20/8), a desaprovação de Lula caiu 53% para 51% e a aprovação subiu 43% para 46%. O levantamento também aponta que Lula recuperou popularidade no Nordeste: a aprovação foi de 53% para 60% e a desaprovação caiu de 44% para 37%.

Os estados do Nordeste onde a popularidade do governo mais aumentou foram Bahia (de 47% para 60%) e Pernambuco (de 49% para 62%). O governo também aumentou a aprovação entre a população que ganha até dois salários mínimos, passando de 46% para 55%, enquanto a desaprovação foi de 49% para 40%.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, o que explica a melhora na popularidade do governo, especialmente no Nordeste e na população de renda baixa, é a percepção de queda dos preços dos alimentos. "A sensação de melhora nos preços dos alimentos vem sendo sentida em todas as regiões do país desde o começo do ano. Mas agora, sem as crises do PIX e do INSS, produzem efeitos mais acentuados e percebidos na popularidade do governo", cita o especialista.

Felipe também destacou que é a primeira vez, desde outubro de 2023 que diminuiu o número de brasileiros que acreditam ter hoje um poder de compra menor do que há um ano (saiu de 80% para 70% quem achava que o poder de compra tinha diminuído no último ano).

Outro fator decisivo para a melhora na aprovação do governo foi a postura de Lula diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. Para 48% dos brasileiros, Lula e o PT estão se saindo melhor nesse embate contra os EUA, enquanto apenas 28% defendem Bolsonaro e os aliados do ex-presidente.

A Quaest ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro para a amostra nacional é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.

