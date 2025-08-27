Eduardo Suplicy passa por cirurgia após internação

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 84 anos, passou por uma cirurgia de implante de marcapasso, na noite desta quarta-feira (27/8), no Hospital Niterói D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado pela unidade, o procedimento foi realizado com sucesso e sem intercorrências. O parlamentar encontra-se estável, sob monitoramento e cuidados da equipe médica.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele foi internado na noite de terça-feira (26/8) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele havia dado entrada inicialmente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), e foi transferido para Niterói. Ainda durante a internação, o deputado participou de compromissos oficiais por videochamada, como a cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações, realizada em Maricá.



Nas redes sociais, compartilhou registros do evento, aparecendo deitado em um leito hospitalar e lendo o discurso de agradecimento. Nesta quarta, ele voltou a participar por videochamada de atividades relacionadas à premiação.



Leia também: Suplicy é internado e participa de evento por videochamada do hospital

Suplicy tem histórico de compartilhar atualizações sobre a saúde com o público. Em 2024, ele anunciou estar em remissão de um linfoma não Hodgkin, diagnosticado no ano anterior, após tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

