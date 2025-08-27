InícioPolítica
ESTADO DE SAÚDE

Eduardo Suplicy passa por cirurgia após internação

Deputado estadual de São Paulo segue internado em estado estável após implante de marcapasso

Deputado passou por uma cirurgia de implante de marcapasso - (crédito: Reprodução/Instagram)
Deputado passou por uma cirurgia de implante de marcapasso - (crédito: Reprodução/Instagram)

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 84 anos, passou por uma cirurgia de implante de marcapasso, na noite desta quarta-feira (27/8), no Hospital Niterói D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado pela unidade, o procedimento foi realizado com sucesso e sem intercorrências. O parlamentar encontra-se estável, sob monitoramento e cuidados da equipe médica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele foi internado na noite de terça-feira (26/8) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele havia dado entrada inicialmente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), e foi transferido para Niterói. Ainda durante a internação, o deputado participou de compromissos oficiais por videochamada, como a cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações, realizada em Maricá.

Nas redes sociais, compartilhou registros do evento, aparecendo deitado em um leito hospitalar e lendo o discurso de agradecimento. Nesta quarta, ele voltou a participar por videochamada de atividades relacionadas à premiação.

Suplicy tem histórico de compartilhar atualizações sobre a saúde com o público. Em 2024, ele anunciou estar em remissão de um linfoma não Hodgkin, diagnosticado no ano anterior, após tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Giovanna Sfalsin e Gabriella Braz
postado em 27/08/2025 22:58
x