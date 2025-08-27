Suplicy é internado e participa de evento por videochamada do hospital

Deputado discursou na cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações - (crédito: Reprodução/Instagram @eduardosuplicy)

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) está internado em Niterói (RJ) devido a uma arritmia cardíaca. Segundo boletim enviado pelo Hospital Niterói D’Or, o político deu entrada na unidade na noite de terça-feira (27/8), encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, por causa de um mal-estar.

A unidade de saúde afirma que ele está “lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”.

Mesmo internado, Suplicy participou da cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações, na noite de terça no Cine Henfil, em Maricá (RJ). O deputado apareceu e discursou por videochamada no evento.

No Instagram, ele publicou o momento em que aparece deitado na cama de um hospital e lê discurso. Ele está presente no evento também nesta quarta-feira (27/8), novamente por videochamada.

Recuperação

O deputado de 84 anos compartilha regularmente informações sobre a própria saúde nas redes sociais. Ano passado, aos 83 anos, Eduardo Suplicy foi diagnosticado com um linfoma não Hodkgin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

Em novembro, ele anunciou a remissão do tumor no Hospital Sírio-Libanês.