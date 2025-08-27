InícioPolítica
ESTADO DE SAÚDE

Suplicy é internado e participa de evento por videochamada do hospital

O deputado estadual de São Paulo deu entrada em hospital em Maricá, no Rio de Janeiro, e foi encaminhado para Niterói devido a uma arritmia cardíaca

Deputado discursou na cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações - (crédito: Reprodução/Instagram @eduardosuplicy)
Deputado discursou na cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações - (crédito: Reprodução/Instagram @eduardosuplicy)

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) está internado em Niterói (RJ) devido a uma arritmia cardíaca. Segundo boletim enviado pelo Hospital Niterói D’Or, o político deu entrada na unidade na noite de terça-feira (27/8), encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, por causa de um mal-estar. 

A unidade de saúde afirma que ele está “lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”.

Mesmo internado, Suplicy participou da cerimônia de premiação do Prêmio Eduardo Suplicy de Teses e Dissertações, na noite de terça no Cine Henfil, em Maricá (RJ). O deputado apareceu e discursou por videochamada no evento. 

No Instagram, ele publicou o momento em que aparece deitado na cama de um hospital e lê discurso. Ele está presente no evento também nesta quarta-feira (27/8), novamente por videochamada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Recuperação

O deputado de 84 anos compartilha regularmente informações sobre a própria saúde nas redes sociais. Ano passado, aos 83 anos, Eduardo Suplicy foi diagnosticado com um linfoma não Hodkgin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático. 

Em novembro, ele anunciou a remissão do tumor no Hospital Sírio-Libanês.

Saiba Mais

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 27/08/2025 11:40
x