Operação contra PCC é "maior resposta ao crime organizado de nossa história", diz Lula

O petista afirmou que a operação foi iniciada após a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado pelo Ministério da Justiça, em janeiro deste ano - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (28/8) que a megaoperação deflagrada hoje é a “maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história”. A ação contou com 1,4 mil agentes em todo o país, que cumpriram 350 mandados de busca e apreensão e de prisão. O esquema criminoso mostrou a infiltração da facção PCC no setor de postos de combustíveis e no setor financeiro.

Segundo as investigações, a quadrilha movimentou mais de R$ 23 bilhões em diversos estados, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

“A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos estaduais, foram deflagradas três operações simultâneas nos setores financeiro e de combustíveis, envolvendo 10 estados”, acrescentou.

A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos estaduais, foram deflagradas três operações simultâneas… — Lula (@LulaOficial) August 28, 2025

Governo quer cortar fluxo de recursos das facções

O presidente Lula destacou que a operação foi iniciada após a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado pelo Ministério da Justiça, em janeiro deste ano.

“Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores: cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente, com qualidade e concorrência leal”, declarou o chefe do Executivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular