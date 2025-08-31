Carreata bolsonarista em Brasília atrasa e tem baixa adesão; veja vídeo

Carreata de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (31/8) - (crédito: Vanilson Oliveira / CB / DA Press)

A carreata em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou atrasada e baixa adesão popular. Prevista para sair às 9h neste domingo (31/8), da Torre de TV, o evento reuniu pouco mais de 100 pessoas, com início por volta das 10h30.

Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado e a partir desta terça-feira (2/8), tem início o seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Militar, a saída foi adiada porque havia um evento ocorrendo nas proximidades da Ponte JK, o que exigiu que os organizadores aguardassem a liberação da via. O atraso, permitiu que mais pessoas chegassem, mas a mobilização seguiu esvaziada em relação a atos anteriores.

O ato contou apenas com um mini trio elétrico, mas não registrou a presença de parlamentares. O percurso, segundo a polícia, é que o ato seja finalizado em frente ao Condomínio Solar Brasília II, no Jardim Botânico.

