É falso vídeo que mostra Trump falando em português em defesa de Bolsonaro

Deepfake combina imagens reais de Trump em um evento oficial com falas em português que ele nunca disse

Vídeo em que Trump fala em português, ataca STF e sai em defesa de Bolsonaro é fake - (crédito: Reprodução / redes sociais)
Um vídeo que circula nas redes sociais, atribuindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, críticas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), é falso. O material utiliza técnicas de deepfake, combinando imagens reais de Trump em um evento oficial com falas em português que ele nunca disse.

A publicação foi feita na segunda-feira (1º/9) no Facebook. No vídeo adulterado, Trump aparece no Salão Oval da Casa Branca ao lado do vice-presidente J.D. Vance, do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e do CEO da Apple, Tim Cook. O áudio manipulado atribui ao republicano ataques diretos ao STF e defesa explícita de Bolsonaro, que enfrenta julgamento no Brasil.

“Encerrem imediatamente todos os inquéritos sobre a farsa do golpe de Estado que vocês armaram para criminalizar o Presidente Bolsonaro e todos os outros patriotas inocentes. Caso insistam com essa farsa maligna, garanto que todos vocês pagarão muito caro por cada um de seus crimes”, diz o falso Trump no vídeo.

Segundo a versão falsa, Trump teria acusado os ministros de darem um golpe de Estado para implantar o comunismo e prometido sanções econômicas contra magistrados e autoridades brasileiras. O texto que acompanha a gravação amplia a mentira, incluindo supostas menções ao presidente Lula, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao procurador-geral Paulo Gonet.

“Trump acusa STF de golpe de Estado no Brasil e promete sanções duras. Trump afirma que não permitirá a consolidação de um regime comunista no país e ameaça aplicar mais sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e seus cúmplices [...]. 'Se insistirem nessa farsa, todos pagarão por seus crimes. O mundo já sabe o que está acontecendo no Brasil', declarou. Trump ainda prometeu que esforços seriam feitos para que os magistrados e aliados envolvidos fossem investigados e responsabilizados criminalmente", diz a publicação fake.

O deepfake foi produzido a partir de uma coletiva de imprensa de Trump em 6 de agosto de 2025, com 40 minutos de duração, transmitida pela Fox News no YouTube. No encontro, o presidente americano anunciou um investimento de US$ 100 bilhões da Apple nos Estados Unidos e explicou novas tarifas de quase 100% sobre chips importados, exceto os produzidos em território nacional. Em nenhum momento mencionou Bolsonaro, o STF ou a política brasileira.

O que é deepfake?

O termo deepfake designa conteúdos falsos gerados ou alterados por inteligência artificial, capazes de reproduzir imagens e vozes de forma realista. Essa tecnologia tem sido usada em montagens humorísticas, mas também representa uma ameaça crescente à democracia: ao manipular discursos de líderes políticos, pode influenciar debates, espalhar desinformação e até gerar instabilidade social.

Especialistas alertam que vídeos como esse exploram a confiança do público em fontes visuais e sonoras, dificultando a distinção entre fato e mentira. O caso mostra como a IA pode ser usada para amplificar narrativas falsas em momentos sensíveis, como julgamentos e eleições.

Por que Bolsonaro está sendo julgado pelo STF?

O caso que motivou a manipulação está em andamento na 1ª Turma do Supremo. Bolsonaro e mais sete acusados respondem por crimes graves, entre eles:

  • organização criminosa armada;
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • golpe de Estado;
  • dano qualificado pela violência e grave ameaça;
  • deterioração de patrimônio tombado.

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 03/09/2025 11:04 / atualizado em 03/09/2025 11:32
x