É falso vídeo que mostra Trump falando em português em defesa de Bolsonaro

Vídeo em que Trump fala em português, ataca STF e sai em defesa de Bolsonaro é fake - (crédito: Reprodução / redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais, atribuindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, críticas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), é falso. O material utiliza técnicas de deepfake, combinando imagens reais de Trump em um evento oficial com falas em português que ele nunca disse.

A publicação foi feita na segunda-feira (1º/9) no Facebook. No vídeo adulterado, Trump aparece no Salão Oval da Casa Branca ao lado do vice-presidente J.D. Vance, do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e do CEO da Apple, Tim Cook. O áudio manipulado atribui ao republicano ataques diretos ao STF e defesa explícita de Bolsonaro, que enfrenta julgamento no Brasil.

“Encerrem imediatamente todos os inquéritos sobre a farsa do golpe de Estado que vocês armaram para criminalizar o Presidente Bolsonaro e todos os outros patriotas inocentes. Caso insistam com essa farsa maligna, garanto que todos vocês pagarão muito caro por cada um de seus crimes”, diz o falso Trump no vídeo.

Segundo a versão falsa, Trump teria acusado os ministros de darem um golpe de Estado para implantar o comunismo e prometido sanções econômicas contra magistrados e autoridades brasileiras. O texto que acompanha a gravação amplia a mentira, incluindo supostas menções ao presidente Lula, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao procurador-geral Paulo Gonet.

“Trump acusa STF de golpe de Estado no Brasil e promete sanções duras. Trump afirma que não permitirá a consolidação de um regime comunista no país e ameaça aplicar mais sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e seus cúmplices [...]. 'Se insistirem nessa farsa, todos pagarão por seus crimes. O mundo já sabe o que está acontecendo no Brasil', declarou. Trump ainda prometeu que esforços seriam feitos para que os magistrados e aliados envolvidos fossem investigados e responsabilizados criminalmente", diz a publicação fake.

O deepfake foi produzido a partir de uma coletiva de imprensa de Trump em 6 de agosto de 2025, com 40 minutos de duração, transmitida pela Fox News no YouTube. No encontro, o presidente americano anunciou um investimento de US$ 100 bilhões da Apple nos Estados Unidos e explicou novas tarifas de quase 100% sobre chips importados, exceto os produzidos em território nacional. Em nenhum momento mencionou Bolsonaro, o STF ou a política brasileira.

O que é deepfake?

O termo deepfake designa conteúdos falsos gerados ou alterados por inteligência artificial, capazes de reproduzir imagens e vozes de forma realista. Essa tecnologia tem sido usada em montagens humorísticas, mas também representa uma ameaça crescente à democracia: ao manipular discursos de líderes políticos, pode influenciar debates, espalhar desinformação e até gerar instabilidade social.

Especialistas alertam que vídeos como esse exploram a confiança do público em fontes visuais e sonoras, dificultando a distinção entre fato e mentira. O caso mostra como a IA pode ser usada para amplificar narrativas falsas em momentos sensíveis, como julgamentos e eleições.

Por que Bolsonaro está sendo julgado pelo STF?

O caso que motivou a manipulação está em andamento na 1ª Turma do Supremo. Bolsonaro e mais sete acusados respondem por crimes graves, entre eles: