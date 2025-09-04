InícioPolítica
Escândalo do INSS

Presidente da CPMI do INSS cobra ação da CGU e descarta blindagem política

Carlos Lupi e José Carlos Oliveira serão ouvidos; comissão também mira lobista conhecido como "Careca do INSS" e empresário Maurício Camisotti

Viana:
Viana: "Estamos avançando para ouvir quem teve poder de decisão e precisa explicar à população brasileira o que ocorreu. A CPMI tem pressa em esclarecer os fatos" - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se prepara para uma semana decisiva com a oitiva de ex-integrantes do governo e investigados apontados como peças-chave no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas.

O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), confirmou nesta quinta-feira (4/9) que o ex-ministro Carlos Lupi e o ex-presidente do INSS José Carlos Oliveira já têm depoimentos agendados.

“Estamos avançando para ouvir quem teve poder de decisão e precisa explicar à população brasileira o que ocorreu. A CPMI tem pressa em esclarecer os fatos”, afirmou Viana.

Além dos ex-ministros, a comissão busca garantir a presença coercitiva de personagens diretamente ligados às fraudes, como o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti, controlador de associações investigadas. Segundo o senador, ambos resistiram a comparecer de forma espontânea e tiveram de ser intimados pela Polícia Legislativa.

“Orientei ontem que a polícia fosse até a casa dos convocados para buscar a assinatura da intimação. Primeiro tentamos contato com os advogados, mas, como não houve retorno, a medida se fez necessária”, explicou.

Crítica à CGU

O presidente da CPMI também voltou a cobrar explicações da Controladoria-Geral da União (CGU), acusando o órgão de ter demorado a agir diante de irregularidades já conhecidas.

“A CGU só tomou providências depois de muita pressão, inclusive da imprensa. Os descontos irregulares, que somam bilhões, já eram de conhecimento público, mas a controladoria levou três anos para agir após a operação da PF. No mínimo, houve um atraso que precisa ser explicado à população brasileira”, criticou.

Viana não descartou a convocação do ministro da CGU, após a oitiva da atual representante do órgão.

Sem blindagem política

Questionado sobre eventual blindagem a aliados do governo, o presidente foi enfático: “Em hipótese nenhuma. Esta CPMI não fará exposição política de quem não tiver relação direta com os fatos. Mas, se houver prova de envolvimento, qualquer pessoa será chamada.”

A expectativa é que, com os depoimentos de Carlos Lupi, José Carlos Oliveira, Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti, a comissão avance para a fase central das investigações, que tratam de fraudes bilionárias em consignados e descontos ilegais em benefícios previdenciários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 

Saiba Mais

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 04/09/2025 13:55
x