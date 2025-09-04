Presidente da CPMI do INSS cobra ação da CGU e descarta blindagem política

Viana: "Estamos avançando para ouvir quem teve poder de decisão e precisa explicar à população brasileira o que ocorreu. A CPMI tem pressa em esclarecer os fatos" - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se prepara para uma semana decisiva com a oitiva de ex-integrantes do governo e investigados apontados como peças-chave no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas.

O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), confirmou nesta quinta-feira (4/9) que o ex-ministro Carlos Lupi e o ex-presidente do INSS José Carlos Oliveira já têm depoimentos agendados.



“Estamos avançando para ouvir quem teve poder de decisão e precisa explicar à população brasileira o que ocorreu. A CPMI tem pressa em esclarecer os fatos”, afirmou Viana.



Além dos ex-ministros, a comissão busca garantir a presença coercitiva de personagens diretamente ligados às fraudes, como o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti, controlador de associações investigadas. Segundo o senador, ambos resistiram a comparecer de forma espontânea e tiveram de ser intimados pela Polícia Legislativa.



“Orientei ontem que a polícia fosse até a casa dos convocados para buscar a assinatura da intimação. Primeiro tentamos contato com os advogados, mas, como não houve retorno, a medida se fez necessária”, explicou.

Crítica à CGU

O presidente da CPMI também voltou a cobrar explicações da Controladoria-Geral da União (CGU), acusando o órgão de ter demorado a agir diante de irregularidades já conhecidas.

“A CGU só tomou providências depois de muita pressão, inclusive da imprensa. Os descontos irregulares, que somam bilhões, já eram de conhecimento público, mas a controladoria levou três anos para agir após a operação da PF. No mínimo, houve um atraso que precisa ser explicado à população brasileira”, criticou.



Viana não descartou a convocação do ministro da CGU, após a oitiva da atual representante do órgão.



Sem blindagem política

Questionado sobre eventual blindagem a aliados do governo, o presidente foi enfático: “Em hipótese nenhuma. Esta CPMI não fará exposição política de quem não tiver relação direta com os fatos. Mas, se houver prova de envolvimento, qualquer pessoa será chamada.”



A expectativa é que, com os depoimentos de Carlos Lupi, José Carlos Oliveira, Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti, a comissão avance para a fase central das investigações, que tratam de fraudes bilionárias em consignados e descontos ilegais em benefícios previdenciários.



