Governo mira na valorização do preço do plástico coletado com novo decreto

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira (4/9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar em breve o chamado decreto do plástico. A expectativa é que essa medida valorize significativamente o preço do plástico coletado.

Segundo Alckmin, a medida obrigará as indústrias a se responsabilizarem pelo retorno do plástico colocado no mercado, o que deve aumentar a demanda pelo material reciclado e beneficiar diretamente as cooperativas. “O plástico é a maior renda das cooperativas, então vai obrigar a economia circular”, afirmou.

A declaração foi feita durante cerimônia de entrega de 10 caminhões para a Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e Entorno (Centcoop), como parte do programa Coopera+, lançado em maio deste ano com o objetivo de fortalecer a cadeia da reciclagem na região.

Durante o evento, o vice-presidente também ressaltou um conjunto de medidas destinadas a fortalecer o setor da reciclagem. Entre elas, o decreto, já em vigor, que aumenta o imposto de importação para material reciclado. "À medida que segura um pouco a importação, sobe o preço dos reciclados aqui dentro. Então, melhora a renda de quem trabalha", explicou Alckmin.

Aumento na renda dos catadores

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, projetou impactos positivos com a chegada dos novos veículos. “Com essas entregas, projetamos um aumento de 15% no volume de recicláveis coletados e um crescimento de 20% na renda média dos catadores, fortalecendo tanto a economia quanto a qualidade de vida dessas famílias”, celebra.

Durante discurso, Cappelli ainda criticou políticas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre elas as tarifas de 50% a produtos brasileiros, e elogiou a postura do governo federal diante dessas sanções. “Eles atacam de lá, e o nosso vice-presidente responde com trabalho. Sua estratégia tem sido negociar em silêncio para proteger a indústria brasileira”, disse.

Também estiveram na cerimônia, o deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB/DF), o deputado distrital Gabriel Magno (PT), a presidente da Centcoop, Lucia Fernandes do Nascimento, e a diretora e ex-presidente da Centcoop Aline Sousa, entre outras autoridades.

Ao todo, a Centcoop receberá 20 caminhões em até dois anos, que serão distribuídos entre cooperativas do Distrito Federal e entorno, beneficiando cerca de 700 catadores e catadoras.