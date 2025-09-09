InícioPolítica
Meirelles passa a noite em hospital após sofrer com dores de cabeça

Ex-ministro e ex-presidente do Banco Central está em Washington, onde discursou ontem (8/9) em evento do Lide. Após exames neurológicos, foi liberado

O ex-presidente do Banco Central sofreu dores de cabeça e passou a noite em um hospital de Washington. Ele foi liberado na madrugada desta terça-feira (9/9) - (crédito: Evandro Macedo/ LIDE)
O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles passou a noite desta segunda-feira (8/9) em um hospital de Washington, capital dos Estados Unidos, após sentir dores de cabeça.

Meirelles foi submetido a exames neurológicos no Hospital de Georgetown, próximo ao hotel onde está hospedado, e foi liberado na madrugada desta terça (9).

Ele estava em seu hotel, logo após palestra no evento Lide Development Forum, quando sentiu as dores e foi levado ao hospital. Por conta dos exames, o ex-ministro faltou aos compromissos que tinha nesta manhã na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e está descansando acompanhado de sua esposa, Eva.

No evento do Lide, ontem, Meirelles defendeu a independência do Banco Central e a negociação das sanções econômicas americanas contra o Brasil. A fala ocorreu em meio a discussão no Congresso Nacional para que parlamentares tenham o poder de exonerar diretores da autoridade monetária.

Denise Rothenburg

Colunista

Jornalista, formada pela UnB. Trabalhou na Folha de S.Paulo e em O GLOBO. Há 25 anos integra a equipe do Correio Braziliense. É comentarista da TV Rede Vida

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Denise Rothenburg e Victor Correia
postado em 09/09/2025 12:05
