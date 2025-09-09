Meirelles passa a noite em hospital após sofrer com dores de cabeça

O ex-presidente do Banco Central sofreu dores de cabeça e passou a noite em um hospital de Washington. Ele foi liberado na madrugada desta terça-feira (9/9) - (crédito: Evandro Macedo/ LIDE)

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles passou a noite desta segunda-feira (8/9) em um hospital de Washington, capital dos Estados Unidos, após sentir dores de cabeça.

Meirelles foi submetido a exames neurológicos no Hospital de Georgetown, próximo ao hotel onde está hospedado, e foi liberado na madrugada desta terça (9).

Leia também: Meirelles defende a independência do Banco Central

Ele estava em seu hotel, logo após palestra no evento Lide Development Forum, quando sentiu as dores e foi levado ao hospital. Por conta dos exames, o ex-ministro faltou aos compromissos que tinha nesta manhã na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e está descansando acompanhado de sua esposa, Eva.

No evento do Lide, ontem, Meirelles defendeu a independência do Banco Central e a negociação das sanções econômicas americanas contra o Brasil. A fala ocorreu em meio a discussão no Congresso Nacional para que parlamentares tenham o poder de exonerar diretores da autoridade monetária.