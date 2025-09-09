"Não é normal", diz Moraes sobre anotações golpistas do general Heleno

A declaração foi dada durante leitura de voto no julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes citou nesta terça-feira (9/9) as anotações do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, apontadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), classificando-as como uma “agenda golpista”. Segundo o magistrado, os registros não podem ser considerados “normais”.

"Não é razoável achar normal um general do Exército, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas. Ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário, e se perpetuar no poder. Não consigo entender como alguém pode achar normal em uma democracia, em pleno século 21, uma agenda golpista", disse Moraes.

A fala foi dada durante leitura de voto no julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que tinha como objetivo manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. “Eu não consigo entender como alguém pode achar normal numa democracia, em pleno século 21, uma agenda golpista”, afirmou Moraes.

Augusto Heleno é apontado pela PGR como a pessoa que, ao lado de Bolsonaro, participou de uma transmissão na internet para disseminar fake news sobre o processo eleitoral.

Um caderno com logomarca da Caixa Econômica, encontrado na casa do general Augusto Heleno, é uma das evidências apresentadas contra o ex-ministro do GSI. Não há datas para as anotações, mas elas trazem materiais que colocam em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Núcelo 1

A Primeira Turma do STF julga o chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), os envolvidos atuaram para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção.

Além de Bolsonaro, são réus na ação penal os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, além de Anderson Torres; do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e do tenente-coronel Mauro Cid.

