'The New York Times' diz que bandeira dos EUA virou símbolo da direita brasileira 

Uma grande bandeira dos Estados Unidos foi levantada durante o ato bolsonarista na Avenida Paulista. - (crédito: AFP)

O jornal norte-americano The New York Times repercutiu, nesta terça-feira (9/9), o uso de uma bandeira gigante dos Estados Unidos no ato bolsonarista na Avenida Paulista, que ocorreu no Dia da Independência do Brasil.

A matéria, intitulada Um novo símbolo da direita brasileira: a bandeira dos EUA, diz que a bandeira foi um aceno ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tentar intervir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O jornal também relaciona a imagem com cenas semelhantes em manifestações da direita na Coréia do Sul e em Israel. “Esse também foi um sinal da mudança da imagem global da bandeira norte-americana, à medida que Trump transforma a forma com que os EUA são vistos no exterior”, diz o NYT, que também aponta o uso de bandeiras da Palestina e com símbolos do comunismo em manifestações da esquerda.

Após os atos do 7 de setembro, líderes da direita brasileira divergiram sobre o uso da bandeira. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que a bandeira foi um gesto de agradecimento a Trump. Já o pastor Silas Malafaia sugeriu que a cena poderia ser uma “armação da esquerda” e disse que proibirá o uso da bandeira dos EUA em atos futuros.

Investigação

Na segunda-feira (8/9), os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Lindbergh Farias (PT-RJ) pediram à Polícia Federal que se investigue se a bandeira é a mesma utilizada dois dias antes em um jogo da NFL, a liga profissional de futebol americano, em São Paulo.

Os parlamentares apontam fortes indícios da semelhança das duas bandeiras. “As proporções de largura e altura são praticamente idênticas, os tons de cor são similares”, dizem os deputados. “Dada a complexidade e o custo logístico do transporte de uma bandeira desse tamanho, há uma possibilidade concreta de que a mesma peça tenha sido usada”.

Leia também: Eduardo Bolsonaro diz que bandeira dos EUA em ato em SP é agradecimento a Trump

Segundo o NYT, o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, nega que seja a mesma bandeira. “A bandeira permanece no depósito do fornecedor da liga”, diz Brian.



