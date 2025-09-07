Lula exalta soberania no 7 de Setembro: "Um Brasil que honra sua bandeira" 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, na noite deste domingo (7/9), para reafirmar o compromisso do governo com a soberania nacional. A publicação ocorreu após as manifestações bolsonaristas realizadas em diversas capitais brasileiras. Na principal delas, na Avenida Paulista, uma grande bandeira dos Estados Unidos foi exibida.
Na publicação, Lula afirmou que o Brasil deve ter posição própria e independência frente a pressões externas. “O Brasil tem lado. O do povo brasileiro. Neste 7 de Setembro, reafirmamos nosso compromisso com um Brasil soberano e independente. Um Brasil que respeita seu povo e honra sua bandeira”, escreveu o chefe do Executivo.
Em mensagens complementares, o presidente detalhou o que entende por soberania. “Soberania é poder decidir nosso futuro. É garantir comida no prato. Tirar o Brasil do mapa da fome”, afirmou. Ele também ressaltou a importância de políticas sociais e de saúde: “É fortalecer o SUS. Proteger nossa terra, nossas riquezas naturais”.
Segundo Lula, governar com soberania significa colocar a população no centro das decisões do Estado. “É colocar o povo no centro das decisões. Honrar os mais de 200 milhões de brasileiros que representamos. E estar do lado deles. Sempre. Este é o nosso compromisso. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro!”
Veja a publicação
O Brasil tem lado. O do povo brasileiro. Neste 7 de Setembro, reafirmamos nosso compromisso com um Brasil soberano e independente. Um Brasil que respeita seu povo e honra sua bandeira ???????? pic.twitter.com/O3IfbrlzZj— Lula (@LulaOficial) September 8, 2025
Mais cedo, em São Paulo e em Brasília, manifestantes bolsonaristas vestidos de verde e amarelo, reunidos sob uma bandeira dos Estados Unidos, pediram “Fora Lula” e “Fora Moraes”, em referência ao presidente da República e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As cenas foram exploradas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para reforçar o discurso de contestação às instituições.
Saiba Mais
- Esportes Santa Cruz está classificado para a Série C de 2026, Veja os demais que subiram
- Esportes Vasco se prepara para maratona decisiva com cinco jogos no Rio no mês
- Mundo A usina nuclear que a Espanha construiu há mais de quatro décadas e não sabe o que fazer com ela
- Esportes Com Santa Cruz, Série D define promovidos à terceira divisão
- Cidades DF Policial militar do DF é esfaqueado após briga de trânsito em Alexânia
- Ciência e Saúde Telescópio capta novas imagens do 3I/ATLAS, o cometa "mais estranho do universo"