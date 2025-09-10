Fux vota para absolver Bolsonaro de todas as acusações em trama golpista

Após mais de 8 horas lendo o voto sobre a Ação Penal 2668 — que trata sobre o julgamento da trama golpista —, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux decidiu por absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações apontadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Decisão do magistrado é centrada em suposta ausência de provas.

Segundo Fux, “cogitação é insuficiente para a configuração do crime”. “Tudo sugere que, nas reuniões de novembro de 2022, houve uma mera cogitação de emprego da medida da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) como fruto da irresignação do réu com o atual insucesso de sua representação apresentada ao STF”, argumentou.

O ministro afirmou ainda que não há elementos que identifiquem “ciência do ex-presidente da república sobre a minuta do plano Punhal Verde e Amarelo” e Copa 2022. O voto do ministro também afastou Jair Bolsonaro das denúncias de danos patrimoniais causados no 8 de janeiro. Manifestação afirma não ser possível ligar o réu aos crimes “cometidos por terceiros com os quais não possui qualquer relação tão somente por ter proferido palavras e falas genericamente consideradas como incentivo à ruptura institucional”. Ele alega ainda que Bolsonaro não tinha o dever de desmobilizar o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.

Fux diz que Jair Bolsonaro não pode ser criminalizado por “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído” por ações cometidas em 2022, já que o mandatário do cargo seria ele mesmo.

