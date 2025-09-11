Ex-presidente do INSS depõe à CPMI sobre fraudes contra aposentados

Oliveira presidiu o INSS entre novembro de 2021 e março de 2022 e depois chefiou o Ministério do Trabalho e Previdência até dezembro de 2022 - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouvirá nesta quinta-feira (11) o ex-presidente do instituto José Carlos Oliveira, também conhecido como Ahmed Mohamad Oliveira.

Ele comandou o INSS entre novembro de 2021 e março de 2022 e, em seguida, assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência, cargo que ocupou de março a dezembro de 2022, no governo Bolsonaro. Investigações indicam que os descontos indevidos tiveram início entre 2019 e 2022.



A oitiva, marcada para às 9h iniciou com atraso, ele será interativa, permitindo a participação do público com perguntas. Os parlamentares querem esclarecer se houve omissão de Oliveira diante das denúncias de irregularidades que chegaram ao órgão durante sua gestão.

Apontado pela Polícia Federal nas investigações em curso, o ex-presidente do INSS é suspeito de manter ligação com uma das associações beneficiadas por descontos irregulares aplicados diretamente em aposentadorias e pensões de segurados. O esquema, revelado em maio deste ano, teria movimentado bilhões de reais em cobranças feitas sem autorização formal dos beneficiários.

Nesta semana, a comissão já ouviu o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi, que deixou a pasta no governo Lula após o escândalo dos descontos irregulares. No depoimento, surgiram questionamentos sobre a responsabilidade de diferentes gestões na adoção de medidas de fiscalização e transparência.

Com a oitiva de Oliveira, os integrantes da CPMI pretendem avançar na apuração de falhas estruturais e possíveis conivências que permitiram a continuidade das fraudes.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular