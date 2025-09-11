STF condena Braga Netto a 26 anos de prisão pela trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11/9), o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, a 26 anos de prisão, com início em regime fechado. O militar ainda terá que pagar 100 dias-multa no valor de um salário mínimo por dia.
A pena foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e e foi acompanhado por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Luiz Fux abriu divergência e sugeriu pena de sete anos, mas foi vencido.
Flávio Dino sugeriu uma pena mais dura, de 30 anos e dois meses de prisão, mas acabou aderindo a penalidade apresentada por Moraes.
Braga Netto foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Réus condenados
Por 4 votos a 1, a Primeira Turma decidiu condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” por tentativa de golpe de Estado. O último a votar foi o ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado, que seguiu o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, assim como Flávio Dino e Cármen Lúcia.
Nesta noite, os ministros iniciaram a dosimetria (tempo) das penas dos condenados. O ministro relator disse que o tempo deve levar em conta a necessidade de desestimular repetição destes tipos de crime.
“Na história brasileira, é a primeira vez que aqueles que tentaram golpe de Estado e abolição do Estado democrático de Direito estão sendo julgados pela mais alta corte do país”, disse Moraes.
