Flávio Bolsonaro reage à condenação do pai e pede anistia ampla

Flávio Bolsonaro: "Alexandre de Moraes não vai parar por aqui. Aqueles que se enganam que, após essa condenação do presidente Bolsonaro, a tirania vai acabar, eu não tenho essa ilusão. Ele continuar perseguindo a direita. Ele não vai parar. É um psicopata" - (crédito: Júlio Noronha/CB/D.A. Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus pela Primeira Turma do STF, nesta quinta-feira (11/9). Em declaração à imprensa, na entrada do condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, o congressista classificou o julgamento como uma “farsa” e acusou ministros da Corte de atuarem com parcialidade e perseguição política.

Segundo Flávio, o resultado do julgamento já era esperado, não pelas provas, mas por quem conduziu o processo. Ele apontou que ao menos três ministros teriam “inimizade” declarada com o ex-presidente. Entre eles, citou Flávio Dino, a quem classificou de “pessoa que chama Bolsonaro de demônio na Terra”, e Alexandre de Moraes, alvo central das críticas do senador.

“O Alexandre de Moraes, no meu ponto de vista, não está mais nas suas faculdades mentais normais. É uma perseguição translocada, insana e sem fim contra Bolsonaro e a direita”, disse. "Alexandre de Moraes não vai parar por aqui. Aqueles que se enganam que após essa condenação do presidente Bolsonaro, a tirania vai acabar, eu não tenho essa ilusão. Ele continuar perseguindo a direita. Ele não vai parar. É um psicopata."

















Flávio defendeu que a reação do Congresso seja a aprovação de uma anistia “ampla, geral e irrestrita” para todos os investigados e condenados em processos relacionados a Jair Bolsonaro e aos atos de 8 de Janeiro. Para ele, o Legislativo precisa declarar independência diante do Supremo.

“O mínimo que exigimos é que Alexandre de Moraes devolva tudo o que ele tomou de Bolsonaro e da direita. A pacificação só virá com a anistia total, criminal, administrativa e eleitoral”, afirmou. Questionado sobre o futuro da direita, o senador disse que a condenação não enfraquece o pai, mas o fortalece. “O jogo não acabou. O jogo está só começando. Bolsonaro está mais vivo do que nunca. Essa perseguição só o fortalece”, declarou.

Flávio também ressaltou que, mesmo que o ex-presidente não consiga ser candidato em 2026, qualquer nome competitivo da direita dependerá do seu apoio. “Sem o apoio do Bolsonaro, a chance de se elegerem é muito pequena. Todos sabem disso”, frisou. "O jogo está apenas começando."

Segundo o senador, Jair Bolsonaro recebeu a notícia da condenação com indignação. Ele relatou que o pai ficou emocionalmente abalado, inclusive apresentando soluços ao longo do dia. “É a reação de um inocente injustamente condenado. Ele está indignado e nós não vamos aceitar. Vamos lutar até o fim”, disse.

Flávio encerrou a coletiva afirmando que o ex-presidente “jamais descumpriu decisões do Supremo ou atentou contra as instituições” e que segue preparado para disputar as eleições presidenciais. “Bolsonaro não pensa em vingança, pensa no país. É esse Bolsonaro que vai estar nas urnas em 2026. Não precisam ter medo dele, apenas respeito”, concluiu.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca